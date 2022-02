Rahul Bajaj passes away at the age of 83: देश के सुप्रसिद्ध उद्योगपति राहुल बजाज (Rahul Bajaj) का 83 साल की उम्र में आज शनिवार को महाराष्‍ट्र के पुणे में निधन हो गया है. बजाज गुप के पूर्व चेयरमैन पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे. पद्म भूषण से सम्‍मानित राहुल बजाज (Padma Bhushan-awardee) राहुल बजाज का जन्‍म 10 जून 1938 को कोलकाता के मारवाड़ी उद्योगपित परिवार में हुआ था. राहुल के पिता कमलनयन बजाज और मां सवित्री समृद्ध बिजनेसमैन थे. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीवीट करके उन्‍हें श्रद्धांजलि दी है.Also Read - शिवसेना ने 'सामना' के जरिए पीएम मोदी पर साधा निशाना, गोवा, हिजाब और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर यूं हुई घेरने की कोशिश

Padma Bhushan-awardee industrialist Rahul Bajaj passes away at the age of 83, tweets Union Minister Nitin Gadkari pic.twitter.com/7FLceiGgxQ

— ANI (@ANI) February 12, 2022