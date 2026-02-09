Raigad ZP Election Winner List: रायगढ़ जिला परिषद चुनाव के रिजल्ट घोषित- यहां देखें जीतने वाले उम्मीदवारों की पूरी सूची

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Raigad ZP Election Results Panchayat Samitis Winner List: महाराष्ट्र में 12 जिला परिषद और 125 पंचायत समिति के लिए हुए चुनाव (महाराष्ट्र चुनाव 2026) के नतीजे घोषित किए जा रहे हैं. चुनाव 731 जिला परिषद सीटों और 1,462 पंचायत समिति सीटों के लिए हुए थे. इनमें कोंकण में रायगढ़ जिला परिषद (Raigad ZP Election Result 2026) में कौन जीतेगा, इस पर सबकी नजरें हैं. रायगढ़ जिला परिषद की 59 सीटों और 118 पंचायत समिति सीटों के नतीजे घोषित किए जा रहे हैं. रायगढ़ जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए 69.91 प्रतिशत वोटिंग हुई थी.
Raigad ZP Result 2026:
जिला परिषद जीतने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट
- अनिल जाधव (शिवसेना)- महाड पंचायत सावने धमाने पंचायत समिति गण
- लहू म्हात्रे (NCP)- रायगढ़ पंचायत समिति (म्हसाला पंचायत समिति खरसाई गण)
- अनिल बसवत (NCP)- म्हसाला तालुका में पभारे जिला परिषद ग्रुप
- प्रथमेश सावंत (इंडिपेंडेंट)- मडखोल पंचायत समिति (सावंतवाड़ी)
- अवनी राउल (इंडिपेंडेंट)- मडखोल जिला परिषद पंचायत समिति (सावंतवाड़ी)
- प्रेरणा सावंत (शिवसेना)- दसगांव पंचायत समिति (महाड)
- सबीरा पचकर (शिवसेना)- दसगांव पंचायत समिति
- भाई शिंदे (शिवसेना)- ताला पंचायत समिति खानव गण (खालापुर)
- गौरी गाडगे (शिवसेना)- वशिवली पंचायत समिति (खालापुर)
- नेताजी पाटिल (शिवसेना)- गोलाप पंचायत समिति
Raigad Zilla Parishad Election Results
- विकास गोगावले (शिवसेना)- रायगढ़ ज़िला परिषद नादगांव से बिरवाड़ी
- मानसी दलवी (शिवसेना)- थल ग्रुप से जीतीं
- अमित नाइक (NCP)- शाहपुर ज़िला परिषद ग्रुप (अलीबाग)
- रसिका केनी (शिवसेना)- अंबेपुर ज़िला परिषद ग्रुप
- मंसूर ताज (शिवसेना)- दसगांव ज़िला परिषद चुनाव क्षेत्र (महाड)
- गीता जाधव (NCP)- चराई खुर्द (ताला तालुका)
- नलिनी लोखंडे (NCP)- राहताद (ताला तालुका)
- दिलीप भोईर (शिवसेना)- आवास ज़िला परिषद ग्रुप अलीबाग
- अनंत गोंधली (शिवसेना)- कविर ज़िला परिषद ग्रुप (अलीबाग)
- अविनाश नलवाडे (शिवसेना)- रायगढ़ ज़िला परिषद निज़ामपुर चुनाव क्षेत्र
- सुयोग कांबले (शिवसेना)- हतखंबा ज़िला परिषद ग्रुप
- सचिन राउल (शिवसेना)- रायगढ़ ज़िला परिषद चौल चुनाव क्षेत्र अलीबाग
- चंद्रकांत कलम्बे (शिवसेना)- रायगढ़ ज़िला परिषद पोलादपुर चुनाव क्षेत्र
पिछले चुनाव के क्या थे नतीजे?
साल 2017 में हुए पिछले जिला परिषद चुनावों में 59 में से PWP 21 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी. वहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 17 सीटें मिली थी. शिवसेना ने 15 सीटें जीतीं और कांग्रेस को तीन सीटें मिली थी.
