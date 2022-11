बल्लारशाह रेलवे जंक्शन पर हादसा, फुट ओवर ब्रिज का स्लैब गिरा, कुछ लोग घायल, देखें वीडियो

Maharashtra: महाराष्ट्र के चंद्रपुर के बल्लारशाह रेलवे जंक्शन (Balharshah railway junction) पर फुट ओवर ब्रिज (Railway foot over bridge) का स्लैब गिरने (Slabs fall off) के एक हादसे का यह वीडियो सामने आया है. बल्लारशाह रेलवे स्टेशन पर बने फुट ओवरब्रिज ब्रिज की ऊंचाई करीब 55 से 60 फीट है, यह हादसा तब हुआ जब लोग इससे गुजर रहे थे. रेलवे ने कहा, घटना में 4 लोग घायल हो गए और सभी को प्राथमिक उपचार के बाद सिविल अस्पताल भेज दिया गया.

रेलवे ने गंभीर रूप से घायलों को एक लाख रुपए और सामान्य रूप से घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है.