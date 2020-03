नई दिल्‍ली: सेंट्रल रेलवे ने प्‍लेटफार्में पर भीड़ बढ़ने को रोकने के लिए प्रमुख स्‍टेशनों के प्‍लेटफॉर्म टिकट की कीमत 5 गुना तक बढ़ा दी है. Coronavirus के मद्देनजर, सेंट्रल रेलवे ने अगले आदेश तक मुंबई, पुणे, भुसावल और सोलापुर डिवीजन्‍स में प्‍लेटफॉर्म टिकटों की कीमत 10 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दी है.

इंडियन रेलवे अधिकारी ने प्लेटफार्म टिकट की कीमत को बढ़ाकर 50 रुपए कर दी गई है. यह कदम भीड़ पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए अगले आदेश तक 6 डिवीजनों-मुंबई, वडोदरा, अहमदाबाद, रतलाम, राजकोट, भावनगर समेत लगभग 250 स्टेशनों पर टिकट महंगे किए गए हैं.

Indian Railway Official: Platform ticket price has been increased to Rs. 50 at about 250 stations in 6 Divisions-Mumbai, Vadodara, Ahmedabad, Ratlam, Rajkot, Bhavnagar, till further orders, to ensure crowd control. #Coronavirus pic.twitter.com/Osg3Qw8axd

— ANI (@ANI) March 17, 2020