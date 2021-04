मुंबई के वांगणी रेलवे स्टेशन मासूम बच्चे की जान बचाने वाले रेलवे विभाग के कर्मचारी मयूर शेल्खे आज हर जगह छाए हुए हैं. इस बीच सेंट्रल रेलवे ऑफिस में रेलवे के कर्मचारियों ने शेल्खे की बहादुरी के लिए तालियां बजाई और खूब बधाई दी. बता दें कि बीते कल वांगणी स्टेशन पर एक मासूम रेलवे ट्रैक पर गिर गिया था. अगर शेल्खे न होते तो मासूम की जान चली जाती. Also Read - Indian Railways/IRCTC: दिल्ली और मुंबई से बिहार-UP जाने के लिए रेलवे ने शुरू की कई ट्रेनें, जानें रूट्स और ट्रेनों की पूरी LIST

दरअसल एक बच्चा अपनी मां के साथ प्लैटफॉर्म पर चल रहा था. बच्चे की मां नेत्रहीन थी और बच्चे का बैलेंस बिगड़ जाने के कारण व ट्रैक पर जा गिरा. तभी एक तेज रफ्तार ट्रेन ट्रैक पर आ रही होती है. इसी बीच पाइंट्समैन मयूर शेल्खे ने तेजी से दौड़ लगाई. पहले बच्चे को उठाकर प्लैटफॉर्म पर चढ़ाया फिर ट्रेन जब कुछ ही दूरी पर थी तो खुद भी प्लैटफॉर्म पर चढ़ गया.

Excellent work done by Central Railway Mumbai Division Mr Mayur Shelkhe (Pointsman) saved the life of a child who lost his balance while walking at plateform no. 2 at Vangani station. pic.twitter.com/91G0ClQtWG

— DRM MUMBAI CR (@drmmumbaicr) April 19, 2021