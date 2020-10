women to travel on suburban trains from 21 Oct between in Mumbai : महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय ने सभी महिलाओं को मुंबई क्षेत्र में लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति दे दी है. रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने मध्य और पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधकों से अनुरोध किया था कि वे सभी महिलाओं को मुंबई क्षेत्र में लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति दें. Also Read - लाइनमैन का ये Video देखकर आनंद महिंद्रा बोले- बिजली की शिकायत करने पहले कई बार सोचूंगा

इसको लेकर मंगलवार को रेल मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी. उन्होंने लिखा, “मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि रेलवे महिलाओं को 21 अक्टूबर से सुबह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे के बीच और शाम 7 बजे के बाद उपनगरीय ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति देगा. हम हमेशा तैयार थे और आज महाराष्ट्र सरकार से पत्र प्राप्त होने के बाद, हमने इस यात्रा की अनुमति दी है.” Also Read - कंगना रनौत के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने दर्ज करवाई नई FIR, राज-द्रोह के केस में बहन रंगोली का भी नाम शामिल

गौरतलब है कि वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर केवल आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों सहित विशेष श्रेणी के लोगों को ही लोकल ट्रेनों से यात्रा करने की अनुमति है. इससे पहले राज्य आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास सचिव किशोर राजे निम्बालकर ने बृहस्पतिवार को दोनों जोनल रेलवे को भेजे गए पत्रों में कहा था कि महिला यात्रियों को सुबह 11 बजे से अपराह्न तीन बजे तक और शाम सात बजे से सेवाओं के अंत तक ट्रेन सेवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए. Also Read - मुंबई के उपनगर के स्‍पा में चल रहा था सेक्‍स रैकेट, विदेशी समेत 5 महिलाएं मिलीं