Maharashtra Weather News: मुंबई में हुई बारिश, राज्य के कुछ इलाकों में Heavy Rains, तूफान और ओलावृष्टि का अलर्ट

मुंबई: मुंबई में आज रविवार सुबह गरज के साथ हल्की बारिश हुई और ठंडी हवा के साथ बारिश ने शहर का मौसम सुहावना बना दिया. बारिश के कारण सड़क यातायात या लोकल ट्रेन सेवाओं में कोई व्यवधान नहीं आया. महानगर के अलावा, राज्य के कई अन्य हिस्सों जैसे उत्तर मध्य महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र में भी बारिश हुई. आईएमडी ने आज महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश, तूफान और ओलावृष्टि की भविष्यवाणी की है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अधिकारियों ने कहा कि कोलाबा वेधशाला (दक्षिण मुंबई का प्रतिनिधि) ने 9.2 मिमी बारिश दर्ज की, जबकि सांताक्रूज़ वेधशाला (उपनगरों का प्रतिनिधि) ने पिछले 24 घंटों में 5.2 मिमी बारिश दर्ज की.

महानगर के अलावा, राज्य के कई अन्य हिस्सों जैसे उत्तर मध्य महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र में भी बारिश हुई. आईएमडी मुंबई के सूत्रों के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं के कारण बारिश हुई. उन्होंने कहा कि ट्रफ रेखा मजबूत होने के कारण महाराष्ट्र में बारिश हो रही है.

#WATCH | Maharashtra: Rain lashes parts of Mumbai.

IMD has predicted heavy rains, thunderstorms and hail storms in parts of Maharashtra today. pic.twitter.com/euy7IV9Cet

— ANI (@ANI) November 26, 2023