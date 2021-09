Mumbai News: अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार हुए बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को सोमवार को जमानत मिल गई है, जिसके बाद आज वह रिहा हो गए हैं. इस बीच मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच (Mumbai Police Crime Branch)ने बड़ा खुलासा किया है, जिसमें क्राइम ब्रांच ने बताया है कि जांच के दौरान व्यवसायी राज कुंद्रा (businessman Raj Kundra)के मोबाइल, लैपटॉप और एक हार्ड डिस्क से 119 अश्लील वीडियो (porn videos) मिले हैं और वह इन वीडियो को 9 करोड़ रुपये में बेचने की योजना बना रहा था.Also Read - Maharashtra News: कांग्रेस ने महाराष्ट्र से राज्यसभा सीट के उपचुनाव में रजनी पाटिल को बनाया उम्मीदवार

मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने फरार आरोपी (in a pornography case) यश ठाकुर उर्फ ​​अरविंद श्रीवास्तव और कारोबारी राज कुंद्रा के सहयोगी प्रदीप बख्शी के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर भी जारी किया है.

इधर, सोमवार को जमानत मिलने के बाद राज कुंद्रा को मुंबई जेल से रिहा कर दिया गया है.

देखें वीडियो

#WATCH | Businessman Raj Kundra released from Arthur Road Jail in Mumbai. He was granted bail by a Mumbai court yesterday in connection with pornography case. pic.twitter.com/NUU2mQvVbK

राज कुंद्रा 9 करोड़ में बेचने वाला था 119 पॉर्न वीडियो

समाचार एजेंसी की खबर के मुताबिक, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कहा कि जांच के दौरान (in a pornography case) पुलिस को बिजनेसमैन राज कुंद्रा के मोबाइल, लैपटॉप और एक हार्ड डिस्क से 119 अश्लील वीडियो मिले हैं और वह इन वीडियो को 9 करोड़ रुपये में बेचने की योजना बना रहे थे.

During the investigation (in a pornography case), police found 119 porn videos from businessman Raj Kundra’s mobile, laptop, and a hardrive disk. He was planning to sell these videos for Rs 9 crores: Mumbai Police Crime Branch pic.twitter.com/ZZNL5aY3EG

— ANI (@ANI) September 21, 2021