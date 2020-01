मुंबई: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने गुरूवार को अपनी पार्टी का नया भगवा झंडा जारी करके और पाकिस्तानी, बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर करने के लिए नरेन्द्र मोदी सरकार को समर्थन देने की घोषणा करके संकेत दिया कि वह अपने चाचा बाल ठाकरे की राजनीतिक विरासत को आगे ले जाना चाहते हैं.

Raj Thackeray, Maharashtra Navnirman Sena (MNS) chief, in Mumbai: There can be a debate on #CitizenshipAmendmentAct but why should we shelter someone who has come from outside illegally? pic.twitter.com/qNJEfAGerQ

राज ठाकरे ने दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की जयंती के मौके पर गोरेगांव में मनसे की एक रैली को संबोधित किया. उन्होंने सवाल किया कि नागरिकता संशोधन कानून पर बहस हो सकती है लेकिन हमें बाहर से अवैध तरीके से देश में आये लोगों को शरण क्यों देनी चाहिए? महाराष्ट्र में कांग्रेस और राकांपा के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे पर परोक्ष व्यंग्य कसते हुए राज ठाकरे ने कहा कि मैं सरकार बनाने के लिए मेरी पार्टी का रंग नहीं बदलता. मनसे के नये झंडे पर छत्रपति शिवाजी महाराज की राज मुद्रा का चित्र है. पार्टी के पहले के झंडे में भगवा, नीले और हरे रंग की पट्टियां थीं.

Raj Thackeray, Maharashtra Navnirman Sena (MNS) chief, in Mumbai: I will meet the Home Minister* or Chief Minister over some issues. Muslim clerics in India go to other countries, nobody knows what do they do, even the police can’t go there. (original tweet will be deleted) https://t.co/EuQq9JQBf9 pic.twitter.com/b2NVq3zD4O

— ANI (@ANI) January 23, 2020