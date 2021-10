Raj Thackeray, his mother and sister test positive for COVID19: महाराष्‍ट्र नव निर्माण सेना प्रमुख (Maharashtra NavNirman Sena chief) राज ठाकरे (Raj Thackeray), उनकी मां मां कुंडा ठाकरे और बहन कोरोना पॉजिटिव निकले हैं. एमएनएस चीफ ठाकरे और उनकी बहन को मुंबई के लीलावती अस्‍पताल (Lilavati Hospital) में भर्ती कराया गया है.Also Read - बिना नाम लिए उद्धव ठाकरे ने परमबीर सिंह पर साधा निशाना, बोले- शिकायतकर्ता लापता हो गया है

Mumbai | Maharashtra NavNirman Sena chief Raj Thackeray, his mother and sister test positive for COVID19. Thackeray and his sister admitted to Lilavati Hospital: Dr. Jalil Parkar, Lilavati Hospital pic.twitter.com/2LHHemVMZB — ANI (@ANI) October 23, 2021

यह जानकारी लीलवती अस्‍पताल में डॉक्‍टर जलील पारकर ने दी है. न्‍यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, लीलावती अस्पताल के डॉ. जलील पारकर ने कहा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे, उनकी मां और बहन COVID19 टेस्‍ट में पॉजिटिव निकले हैं. राज ठाकरे और उनकी बहन लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं. Also Read - अगले साल भारत-इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा कोविड की वजह रद्द हुआ मैनचेस्टर टेस्ट: ECB

बता दें कि राज ठाकरे महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई हैं और उन्‍होंने शिवसेना से अलग होकर अपनी खुद की पार्टी महाराष्‍ट्र नवनिर्माण का गठन किया था. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे और उनकी मां कुंडा ठाकरे जांच में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं. इससे पहले नगर निकाय के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी थी. बृहन्मुंबई महानगरपालिका के अधिकारी ने बताया कि दोनों को हल्के लक्षण हैं और उन्हें दादर स्थित उनके घर में पृथक-वास में रहने को कहा गया है. लेक‍िन बाद में राज ठाकरे और उनकी बहन को लीलावती में भर्ती कराया गया है.

ठाकरे के एक वरिष्ठ सहयोगी ने उनके संक्रमित होने की पुष्टि की है. 53 साल के राज ठाकरे ने हाल में नासिक, पुणे और ठाणे का दौरा किया था और अगले साल होने वाले निकाय चुनाव से पहले मुंबई में पार्टी नेताओं से मुलाकात की थी.