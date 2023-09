मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे लोगों ने राज ठाकरे का काफिला रोका

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) को लेकर एक बार फिर राजनीति गर्माने लगी है. राज्य के जालना में शुक्रवार 1 सितंबर को मराठा आरक्षण की मांग के लिए धरने पर बैठे लोगों को उठाने की कोशिश करने पर वहां हिंसा (Jalna Violence) भड़क उठी थी. तब से अब तक राज्य में कई जगह हिंसा की घटनाएं लगातार हो रही हैं. इस बीच आज यानी सोमवार 4 सितंबर को मराठा समाज के लोगों ने जालना जा रहे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) नेता राज ठाकरे (Raj Thackeray) के काफिले को रोक दिया.

जालना-सोलापुर हाईवे के पास राज ठाकरे के काफिले को मराठा आंदोलन की मांग कर रहे लोगों ने रोका तो वह भी कार से नीचे उतर गए. राज ठाकरे ने आंदोलन कर रहे लोगों से बात की और आश्वासन दिया कि उनके मुद्दों को सही समय और जगह पर उठाएंगे.