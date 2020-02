पुणे: राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने राज्य के औरंगाबाद शहर में अवैध पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठियों की जानकारी देने वालों को नकद इनाम देने की घोषणा करते हुए पोस्टर लगाए हैं. इन पोस्टरों में कहा गया है कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में जानकारी देने वालों को 5 हजार रुपये नकद दिए जाएंगे.

Maharashtra: Poster of Maharashtra Navnirman Sena (MNS) stating to reward with Rs 5,000 the informers who give accurate information about illegal Pakistani and Bangladeshi infiltrators, put up in Aurangabad. (27.02) pic.twitter.com/8WoGXfMq0E

— ANI (@ANI) February 28, 2020