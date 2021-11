Coronavirus Third Wave: देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर काफी हद तक कम हो गया है, हालांकि संभावित तीसरी लहर की आशंका अब तक बनी हुई है. दुनिया के कई देशों में तीसरी लहर (Third Wave) का कहर शुरू हो चुका है. इन सबके बीच तीसरी लहर को लेकर महाराष्ट्र (Maharashtra Third Wave) के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे (Rajesh Tope) का बड़ा बयान आया है. महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि दिसंबर में कोरोना महामारी की तीसरी लहर आने की आशंका है, हालांकि इसका प्रभाव बेहद कम होगा.Also Read - Tika Nahi To Entry Nahi: टीका नहीं लेने वालों को यहां मॉल, रेस्तरां, सिनेमाघर और इन जगहों पर एंट्री नहीं; जानें पूरा फैसला

एक न्यूज चैनल से बात करते हुए राजेश टोपे ने कहा कि थर्ड वेव के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन और ICU बेड की जरूरत नहीं होगी. उन्होंने कहा, ‘तीसरी लहर के हल्के होने की उम्मीद है और मेडिकल ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की जरूरत नहीं पड़ेगी.’ वर्तमान कोरोना परिदृश्य के बारे में टोपे ने कहा कि महाराष्ट्र में 80 फीसदी नागरिकों का टीकाकरण किया जा जुका है. वर्तमान में संक्रमण का स्तर और मृत्यु दर कम है. Also Read - मध्य प्रदेश में शराब पीने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, COVID वैक्सीन की दूसरी डोज लें, शराब की खरीद पर पाएं 10% छूट

स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र में मंगलवार को बीते 24 घंटों में 766 नए मामले सामने आए और इस दौरान 19 लोगों की जान चली गई. राज्य में एक्टिव मामले लगातार तीसरे दिन 10,000 से नीचे रहे. मंगलवार तक महाराष्ट्र में COVID-19 मामलों की संख्या 66,31,297 थी. Also Read - Coronavirus cases In India: एक दिन में 9,283 लोग हुए संक्रमित, 437 लोगों की हुई मौत

टोपे ने कहा कि कोरोना महामारी की पहली लहर सितंबर 2020 में और दूसरी अप्रैल 2021 में आई थी. टोपे ने कहा कि उन्होंने पिछले हफ्ते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की थी और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ नागरिकों और कमजोर वर्गों के लिए वैक्सीन की बूस्टर खुराक देने के लिए केंद्र की मंजूरी मांगी थी. इसके साथ-साथ 12 वर्ष की आयु के बच्चों को टीका लगाने की मांग की थी.

टोपे ने कहा, ‘मांडाविया ने कहा कि वह आईसीएमआर के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और वापस आएंगे. उधर, AIIMS निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया ने मंगलवार को कहा कि देश में कोविड की पहली दो लहरों की तुलना में उतनी ही तीव्रता वाली तीसरी लहर आने की आशंका नहीं है. उन्होंने कहा कि इस समय संक्रमण के मामलों में इजाफा नहीं होना दर्शाता है कि टीके अब भी वायरस से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और फिलहाल तीसरी बूस्टर खुराक की कोई जरूरत नहीं है.

(इनपुट: PTI)