मुंबई में मॉडल से रेप, ब्लैकमेलिंग और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के आरोप में रांची के अख्तर मोहम्मद लेक खान के खिलाफ केस दर्ज

मुंबई : झारखंड की राजधानी रांची के रहने वाले तनवीर अख्तर मोहम्मद लेक खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. मुंबई में एक मॉडल ने उस पर बलात्कार का आरोप लगाया था. मॉडल ने आरोप लगाया है कि वह “मुझसे धर्म बदलने और उससे शादी करने के लिए कहता था और नाम बदलने के लिए भी दबाव डाला. पहले उसने यश नाम बताया था, बाद में तीन चार महीने बाद पता चला कि तनवीर अख्तर मोहम्मद लेक खान है.

मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 376 (2) (एन), 328,506,504,323 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया था. अधिकारियों ने कहा कि मामला रांची पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया है.

पीड़िता ने मुंबई पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा कि वह बिहार के भागलपुर की रहने वाली है और एक मॉडलिंग वर्कशॉप के सिलसिले में रांची आई थी, तभी वह उस आरोपी तनवीर अख्तर मोहम्मद लेक खान के संपर्क में आई, जिसने 2021 से उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया है और उसे धमकी देकर ब्लैकमेल किया. मॉडल ने कहा कि आरोपी ने किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी थी.

रेप पीड़िता मॉडल ने कहा, मैं अपने मॉडलिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई जाना चाहती थी, लेकिन वह मुझसे धर्म बदलने और उससे शादी करने के लिए कहने लगा. उसने कहा कि उसने अपना नाम बदलने के लिए भी दबाव डाला.