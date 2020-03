मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे को ‘सामना’ समूह की नई संपादक मनोनीत किया. इसके बाद नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फड़णवीस की पत्नी अमृता फड़णवीस ने रश्मि को बधाई दी. ‘सामना’ और ‘दोपहर का सामना’ प्रबोधन प्रकाशन द्वारा संचालित शिवसेना के दैनिक मुखपत्र हैं, इस प्रकाशन समूह की स्थापना पार्टी के संरक्षक दिवंगत बालासाहेब ठाकरे ने की थी.

जानीमानी बैंकर व नेता प्रतिपक्ष की पत्नी अमृता फड़णवीस ने नई नियुक्ति को लेकर रश्मि ठाकरे को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. अमृता फड़णवीस ने कहा, “हमारे देश को शीर्ष नेतृत्व वाले पदों पर अधिक महिलाओं की जरूरत है जो महिलाओं व समाज का प्रतिनिधित्व करें और उन्हें लोक महत्व के विषयों पर अपनी आवाज बुलंद करने का मंच भी मिले.”

Congratulations & best wishes to Smt #RashmiThackeray for being appointed as new Editor of #Saamana !Our country needs more women in top leadership positions to represent the issues of women & society & also have a platform to voice their opinions in matters of public importance!

