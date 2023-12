RBI, HDFC, ICICI दफ्तर समेत Mumbai में 11 जगहों पर बम धमाके की धमकी, Email भेजने वाले ने की यह मांग

मुंबई में RBI के दफ्तर में धमकी भरा ईमेल भेजकर उसे उड़ाने की बात कही गई है. पुलिस पुलिस के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने बताया कि RBI को एक धमकी भरा ईमेल मिला है. ईमेल में RBI दफ्तर, HDFC बैंक और ICICI बैंक में बम रखे जाने की बात कही गई है. इसके साथ-साथ RBI गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) के इस्तीफे की मांग की गई है. पुलिस ने बताया कि मुंबई में कुल 11 जगहों पर बम धमाके की धमकी दी गई है. पुलिस ने इन सभी जगहों पर जाकर जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला. मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है.

