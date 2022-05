महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे (Raj Thackeray) ने एक बार फिर चेताया कि 3 मई तक अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाया गया तो उसके बाद जो कुछ होगा हम उसके जिम्मेदार नहीं होंगे. महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा, ‘मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए दी गई 3 मई की समय सीमा के बाद जो कुछ भी होगा, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा.’Also Read - उद्धव ठाकरे ने कहा- बाला साहेब भोले थे, इसलिए बीजेपी ने उन्हें धोखा दिया, मैं 'खेल' को अनदेखा नहीं कर सकता

MNS प्रमुख ने कहा कि चार मई से सभी हिंदू मस्जिदों के ऊपर के लाउडस्पीकर से दोगुनी आवाज में हनुमान चालीसा बजाएं. उन्होंने कहा, ‘अगर वे (मुसलमान) अच्छे से नहीं समझते हैं, तो हम उन्हें महाराष्ट्र की ताकत दिखाएंगे.’ उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर का शोर धार्मिक, नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा है. Also Read - ‘महाराष्ट्र डे’ पर आज राज ठाकरे की रैली, MNS ने कहा- टिकी हैं पूरे देश की नजरें; महाराष्ट्र पुलिस की सख्त शर्तें

On Maharashtra Day, Raj Thackeray reiterates warning for removal of loudspeakers atop mosques

