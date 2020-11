रिपब्लिक टीवी (Republic TV) के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami) को 53 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने अर्नब (Arnab Goswami) के घर पर तलाशी भी ली. मुंबई पुलिस के हवाले से न्यूज एजेंसी PTI ने यह जानकारी दी. इसी साल मई में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इस केस की सीआईडी जांच के आदेश दिए गए थे. Also Read - अर्नब गोस्वामी के साथ पुलिसवालों ने की मारपीट, वकील ने किया दावा

अर्नब गोस्वामी को सीआईडी ने 2018 में इंटीरियर डिजाइन और उनकी मां कुमुद नाइक की खुदकुशी की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है.

Arnab Goswami says that Mumbai Police physically assaulted his mother-in-law and father-in-law, son and wife. Mumbai police also assaulted Arnab Goswami as per video played out on Republic TV

