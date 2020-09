नई दिल्‍ली: बॉलीवुड एक्‍टर सुशांत की मौत के केस में ड्रग कनेक्‍शन के बाद आज मंगलवार को एनसीबी ने एक्‍ट्रेस रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद उसका कोरोना टेस्‍ट कराया गया, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है. एनसीबी के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र के डिप्‍टी डीजी मुथा अशोक जैन कहा, हमने उससे किसी भी तरह का वर्जित पदार्थ जब्‍त नहीं किया. Also Read - मुंबई में रामदास अठावले की पार्टी देगी कंगना रनौत को सुरक्षा, शिवसेना सांसद से छिड़ी है 'जंग'

एनसीबी के डिप्‍टी डीजी जैन ने कहा, रिया को नियमित मेडिकल जांच के लिए भेजा गया था. उसका COVID-19 टेस्‍ट निगेटिव आया है. उसने जो कुछ भी बताया वह गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त था. हमने उसे गिरफ्तार किया है, इसका मतलब है कि हमारे पास पर्याप्त था.

एनसीबी के डिप्‍टी डीजी जैन ने कहा शीघ्र ही मजिस्ट्रेट के समक्ष रिया चक्रवर्ती को पेश किया जाएगा. हमें उसकी कस्टडी रिमांड की जरूरत नहीं है इसलिए हम चाहेंगे कि उसे न्यायिक हिरासत में रखा. हम उसकी कस्टडी रिमांड के लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हम उससे जो भी पूछताछ करना चाहते थे, वह हम पहले ही कर चुके हैं.

I have told you, we did not recover any contraband: Mutha Ashok Jain, Deputy DG, South-Western Region, NCB, when asked that what was recovered from the possession of #RheaChakraborty https://t.co/mAX0giZsp8

— ANI (@ANI) September 8, 2020