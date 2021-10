Railway Constable ki Bahaduri ka Video: हीरो किसी फिल्मी पर्दे पर नहीं होते, बल्कि हमारे-आपके आसपास ही समाज में होते हैं. जो सही समय पर आकर किसी की जान बचा लेते हैं. कुछ ऐसा कर जाते हैं, जो दूसरों के लिए मिसाल बन जाता है. मुंबई के एक रेलवे स्टेशन पर ऐसा ही एक हीरो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की वर्दी में नजर आया. जिसने एक महिला को पटरी पर गिरने से बचा लिया.Also Read - Mumbai: ईद-ए-मिलाद पर सभी जुलूस प्रतिबंधित, सिर्फ दो जुलूस को 5-5 ट्रकों के साथ निकालने की अनमुति, देखें गाइडलाइंस

दरअसल बात सोमवार 18 अक्टूबर की है, जब मुंबई के कल्याण रेलवे स्टेशन पर एक गर्भवती महिला चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रही थी. महिला को बाहर की ओर आता देख एक बुजुर्ग व्यक्ति ने वहीं पास में खड़े कॉन्सटेबल एसआर खांडेकर को उस ओर इशारा करके सूचित किया.

खांडेकर तुरंत उस ओर दौड़े. इससे पहले कि वह ट्रेन के उस गेट तक पहुंचते महिला नीचे उतरने लगी, लेकिन चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में वह गिर गई और ट्रेन व प्लेटफॉर्म के बीच की जगह में जा सकती थी. इस बीच कॉन्सटेबल खांडेकर तुरंत एक्शन में आए और महिला को पकड़कर प्लेटफॉर्म पर खींच लिया.

#WATCH | Railway Protection Force (RPF) constable SR Khandekar saved a pregnant woman passenger from falling into the gap between platform and train while she was deboarding the running train at Kalyan station yesterday. pic.twitter.com/ZeO0mvmHzK

