नई दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने डीएचएफएल से संबंधित 34,615 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले के सिलसिले में पुणे में बिल्डर अविनाश भोसले के परिसर से अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर जब्त किया है. सीबीआई के अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि आरोप है कि 2011 में वर्वा एविएशन ने 36 करोड़ रुपये में एब्ल्यू109एपी हेलीकॉप्टर खरीदा था. वर्वा एशिएन का मालिकाना हक एसोसिएशन ऑफ पर्संस के पास है.Also Read - जज रचना लखनपाल की मुसीबतें और बढ़ीं, सीबीआई ने दर्ज किया आय से अधिक संपत्ति का मामला

अधिकारियों के मुताबिक, डीएचएफएल ग्रुप के वाधवान परिवार के स्वामित्व वाला आर के डब्ल्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड इस एसोसिएशन की सदस्यता और हेलीकॉप्टर के रखरखाव के लिए करोड़ों रुपये का भुगतान कर 2017 में कथित रूप से उसका हिस्सा बना था. Also Read - लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते 'जमीन के बदले नौकरी' घोटाला, CBI ने आज की दूसरी गिरफ्तारी

CBI seized a helicopter during search conducted at premises of builder Avinash Bhosale in Pune. He was allegedly involved in scam involving DHFL that caused loss of Rs 34,615 cr to a consortium of 17 banks led by Union Bank of India. The helicopter is AgustaWestland make: Sources pic.twitter.com/oGMLf9oK1k

— ANI (@ANI) July 30, 2022