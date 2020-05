मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद में ट्रेन हादसे का शिकार हुए श्रमिकों की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए प्रत्येक पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रुपए की मुआवजा देने की शुक्रवार को घोषणा की. बता दें कि मध्य प्रदेश के कम से कम 14 श्रमिकों की मौत महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के करमाड रेलवे स्टेशन के निकट हो गई. ये श्रमिक रेल पटरी पर सो रहे थे और एक मालवाहक ट्रेन की चपेट में आ गए. इस दुर्घटना में दो अन्य श्रमिक घायल हैं. Also Read - ट्रेन हादसे में प्रवासी मजदूरों की मौत पर राजनेताओं ने जताया दुख, अमित शाह से लेकर राहुल गांधी ने दिया ये बयान

एक अधिकारी ने बताया जालना से पैदल भुसावल जा रहे मजदूर मध्य प्रदेश के अपने गांवों की ओर लौट रहे थे और थक कर पटरियों पर सो गए थे. ये श्रमिक जालना के एक स्टील उत्पादन संयंत्र में काम करते थे. जालना मध्य महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के पड़ोस में है. Also Read - Coronavirus In Bihar Update: बिहार में संक्रमितों की संख्या 550, इन इलाकों में आए नए केस

मुख्यमंत्री ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से पांच-पांच लाख रुपए देने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि घायलों के इलाज का खर्च राज्य सरकार उठाएगी. Also Read - Maharashtra Train Accident: महाराष्ट्र में बड़ा हादसा, मालगाड़ी की चपेट में आने से 14 प्रवासी मजदूरों की मौत, PM ने जताया दुख

ठाकरे ने कहा कि वह श्रमिकों को ले जाने के लिए ज्यादा ट्रेन चलाने के संबंध में केंद्र सरकार से लगातार संपर्क में हैं. देशव्यापी बंद की वजह से बड़ी संख्या में मजदूर देश के कई हिस्सों में फंसे हुए हैं. उन्होंने कहा, इस संबंध में जल्द ही व्यवस्था की जाएगी. श्रमिकों को धैर्य नहीं खोना चाहिए.

इस घटना की जानकारी मिलने के बाद ठाकरे ने मुख्य सचिव अजय मेहता और रेल अधिकारियों से विस्तृत जानकारी हासिल करने के लिए बातचीत की.

Rs 5 lakhs each has been announced as ex gratia to families of the deceased in Karmad (Aurangabad) train accident: Maharashtra Chief Minister’s Office pic.twitter.com/GweBlaYF0W

