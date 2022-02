मुंबई: मुंबई पुलिस के बर्खास्त अधिकारी (Mumbai Police officer) सचिन वाजे (Sachin Waze) ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को एक पत्र लिख कर कहा है कि वह केंद्रीय एजेंसी द्वारा महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री (former State Home Minister) अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) और अन्य के खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले (money laundering case) में एक सरकारी गवाह बनना चाहता है.Also Read - Mumbai से एलायंस एयर का प्‍लेन बिना ढंके इंजन के 70 यात्रियों को लेकर पहुंचा भुज, DGCA ने शुरू की जांच

एंटीलिया विस्फोटक मामले में वर्तमान में न्यायिक हिरासत में चल रहा वाजे धन शोधन मामले में भी एक आरोपी है जिसमें देशमुख को गिरफ्तार किया गया है. ईडी के सहायक निदेशक तासीन सुल्तान को लिखे अपने पत्र में वाजे ने कहा, "मैं एक सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष उपरोक्त संदर्भित मामले के संबंध में मुझे ज्ञात सभी तथ्यों का सत्य और स्वैच्छिक प्रकटीकरण करने को तैयार हूं."

Suspended Maharashtra Police officer Sachin Waze (in file photo) writes to Enforcement Directorate (ED), seeking to be declared an approver in the money laundering case against former State Home Minister Anil Deshmukh pic.twitter.com/kXkZKdWyLy

— ANI (@ANI) February 9, 2022