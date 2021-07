मुंबई के समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी की मुश्किलें ड्रग मामले में बढ़ सकती हैं. गोवा एनसीबी ने समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी को ड्रग्स मामले में आज तलब किया है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने कहा, समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी को ड्रग्स मामले में गोवा एनसीबी ने आज तलब किया है.Also Read - UP Block Pramukh Elections: कड़ी सुरक्षा के बीच ब्लाक प्रमुख के 476 पदों के लिए मतदान शुरू, 3 बजे के बाद जारी होंगे रिजल्ट, Live Updates

Abu Aslam Azmi summoned by Goa NCB today in connection with the drugs matter related to peddler Sufran Lakdawala who was arrested on 8th July. Azmi is close to a Samajwadi Party leader and was arrested in 2018 by Delhi Special Cell in a drugs case: Narcotics Control Bureau (NCB)

— ANI (@ANI) July 10, 2021