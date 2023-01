समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी को औरंगजेब का समर्थन करने पर मिली जान से मारने की धमकी

मुंबई (महाराष्ट्र) : समाजवादी पार्टी (SP) के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष (Samajwadi Party Maharashtra president ) अबू आसिम आजमी (Abu Asim Azmi) को औरंगजेब (over Aurangazeb remark) का समर्थन करने के लिए जान से मारने की धमकी मिली है. उन्होंने शनिवार को मुंबई पुलिस को सूचित किया है.

आजमी के निजी सहायक को फोन आया. कॉल करने वाले व्यक्ति ने कथित तौर पर गालियां दी और अबू आसिम आजमी को जान से मारने की धमकी दी. मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 506 (2) और 504 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है.