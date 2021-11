नई दिल्ली: मुंबई में बॉलीवुड (Bollywood) एक्‍टर शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेट आर्यन खान (Aryan Khan drug case) से जुड़े ड्रग मामले की जांच करने के दौरान विवादों में आए एनसीबी की मुंबई (Mumbai NCB) क्षेत्रीय इकाई के निदेशक समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) ने आज सोमवार को दिल्‍ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पहुंचे और यहां उन्‍होंने अपनी दलित जाति से होने के बाद संबंधित मूल जाति प्रमाण पत्र सौंपे हैं. इसके बाद अब आयोग इन दस्‍तावेजों की जांच महाराष्‍ट्र सरकार से कराएगी.Also Read - Delhi Air Quality Slips: दिवाली से पहले दिल्ली की हवा हुई 'जहरीली', सांस लेना हुआ दूभर

सूत्रों के मुताबिक, वानखेड़े ने अपनी पहली शादी के तलाक के दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र और अन्य कुछ दस्तावेज भी सौंपे हैं. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के अध्यक्ष विजय सांपला से मुलाकात की और खुद को दलित साबित करने के लिए अपना मूल जाति प्रमाण पत्र उन्हें सौंपा.

He has come here to present his subject before the Commission. We will see and verify his documents: Subhash Ramnath Pardhi, member, National Commission for Scheduled Castes pic.twitter.com/py1zWwVh1M

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला ने कहा कि उनके (समीर वानखेड़े) द्वारा दिए दस्तावेजों का सत्यापन महाराष्ट्र सरकार से किया जाएगा और उनके वैध पाए जाने पर वानखेड़े के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. सूत्रों ने बताया कि वानखेड़े ने अपनी पहली शादी के तलाक के दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र और अन्य कुछ दस्तावेज भी सौंपे हैं.

Whatever facts and documents asked by the Commission have been provided to them today. My complaint will be verified and soon Commission’s Chairman will reply on it: Sameer Wankhede after meeting with Chairman of National Commission for Scheduled Castes in Delhi pic.twitter.com/NhB6XpGuzB

— ANI (@ANI) November 1, 2021