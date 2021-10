मुंबई: बॉलीवुड (Bollywood) एक्‍टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan drug case) से जुड़े ड्रग केस की जांच के बीच आरोपों के घेरे में आए एनसीबी (Narcotics Control Bureau) मुंबई के जोनल डायरेक्‍टर समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) ने आज बुधवार को दिल्‍ली से मुंबई आई विभागीय (NCB) 5 सदस्‍यीय सतर्कता टीम के समक्ष बयान दर्ज कराए. मुंबई में एजेंसी की 5 सदस्यीय टीम के सामने पेश होने के बाद समीर वानखेड़े ने कहा, मेरे खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं.Also Read - Aryan Khan Drugs Case: आर्यन खान को आज फिर नहीं मिली राहत, गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में फिर होगी सुनवाई

