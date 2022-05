क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को क्लीन चिट मिलने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पूर्व निदेशक समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) का ट्रांसफर मुंबई से चेन्नई कर दिया गया है. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक समीर वानखेड़े को अब डीजी टैक्सपेयर सर्विस डायरेक्टरेट (Director General Of Tax Payers Services) बनाया गया है. हाल ही में मुंबई की एनडीपीएस कोर्ट (NDPS Court) ने आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स केस में में क्लीन चिट दे दी थी. इसके बाद से ही समीर वानखेड़े की जांच पर सवाल खड़े हो रहे थे.Also Read - महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार ने कहा- आर्यन खान को क्लीनचिट BJP के लिए थप्पड़

Former Mumbai NCB Zonal director Sameer Wankhede transferred from Mumbai to Chennai

Earlier he was a part of investigation of the drugs-on-cruise case, Mumbai

(File photo) pic.twitter.com/q6hiVdUuOe

— ANI (@ANI) May 30, 2022