मुंबई: एनसीबी के मुंबई क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े ने रविवार को मुंबई पुलिस आयुक्त से संपर्क किया और अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कथित सतर्कता संबंधी मामले में फंसाने के लिए उनके खिलाफ 'योजनाबद्ध' कानूनी कार्रवाई किए जाने से सुरक्षा मांगी. मुंबई में एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि "यह सुनिश्चित करें कि मुझे गलत उद्देश्यों से फंसाने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाए."

Mumbai: NCB Zonal Director Sameer Wankhede writes to Mumbai Police Commissioner requesting him to “ensure that no precipitate legal action is carried out to frame me with ulterior motives.” pic.twitter.com/dixPdizZgE

ड्रग केस में बॉलीवुड एक्‍टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी को लेकर विवाद के केंद्र में आए वानखेड़े ने पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले को संबोधित अपने एक पन्ने के पत्र में कहा कि उन्हें पता चला है कि कुछ अज्ञात व्यक्ति कथित सतर्कता संबंधी मामले में फंसाने के लिए उनके खिलाफ 'योजनाबद्ध' कानूनी कार्रवाई की योजना बना रहे हैं. एनसीबी के मुंबई क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े ने आगे उल्लेख किया कि उप महानिदेशक (डीडीजी) मुथा अशोक जैन ने पहले ही उक्त मामले को आवश्यक कार्रवाई के लिए एनसीबी के महानिदेशक (डीजी) को भेज दिया है.

साल 2008 बैच के आईआरएस अधिकारी वानखेड़े ने किसी का नाम लिए बिना दावा किया अत्यधिक सम्मानित सार्वजनिक व्यक्तियों ने उन्हें मीडिया के माध्यम से उन्हें जेल भेजने और बर्खास्तगी की धमकी जारी की है. उन्होंने पुलिस आयुक्त से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि उन्हें गलत मंशा से फंसाने के लिए ऐसी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाए.

गवाह का दावा किया कि NCB अफसर ने आर्यन खान को छोडने के लिए 25 करोड़ रुपए की मांग की थी

बता दें कि मादक पदार्थ की जब्ती मामले में नया मोड़ देते हुए एक ‘स्वतंत्र गवाह’ ने रविवार को दावा किया कि एनसीबी के एक अधिकारी और फरार गवाह केपी गोसावी सहित कुछ अन्य लोगों ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के गिरफ्तार बेटे आर्यन खान को छोडने के लिए 25 करोड़ रुपए की मांग की थी.

दावा, आठ करोड़ रुपए समीर वानखेडे को देने थे

‘स्वतंत्र गवाह’प्रभाकर सैल ने दावा किया कि आर्यन को तीन अक्टूबर को एनसीबी कार्यालय लाने के बाद उन्होंने गोसावी को फोन पर सैम डिसूजा नामक एक व्यक्ति से 25 करोड़ रुपए की मांग करने और मामला 18 करोड़ रूपये पर तय करने के बारे में बात करते हुए सुना था, क्योंकि उन्हें ”आठ करोड़ रुपये समीर वानखेडे (एनसीबी के जोनल निदेशक) को देने थे. प्रभाकर सैल ने मीडिया से कहा कि एनसीबी अधिकारियों ने उनसे नौ से 10 कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए भी कहा. हालांकि,

एनसीबी अधिकारी ने आरोपों को झूठ और दुर्भावनापूर्ण बताया है

एनसीबी अधिकारी ने आरोपों से इनकार करते हुए इसे पूरी तरह से झूठ और दुर्भावनापूर्ण बताया है. इस बीच, एनसीबी ने कहा कि वानखेडे ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है. एजेंसी ने कहा कि मामला अदालत में विचाराधीन है और सैल को अगर कुछ कहना है तो अदालत में अर्जी देनी चाहिए. मुंबई में एनसीबी के उप महानिदेशक (डीडीजी) मुथा अशोक जैन ने एक बयान जारी कर कहा कि सोशल मीडिया के जरिये उन्हें पता चला है कि सैल मामले में गवाह है.

Affidavit by Prabhakar Sail, witness in a crime case of NCB has come to my notice. As he’s witness & case is sub-judice, he needs to submit his prayer to Court rather than social media. Our Zonal Director, Sameer Wankhede has denied the allegations: DDG, South-Western Region, NCB pic.twitter.com/GwdU7AyGCY

— ANI (@ANI) October 24, 2021