Kranti Redkar Wankhede writes to Uddhav Thackeray: आर्यन खान ड्रग केस (Aryan Khan Drugs Case) की जांच कर रहे एनसीबी (NCB) के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) पर एक के बाद एक कई आरोप लग रहे हैं. एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) लगातार उनपर हमलावर हैं. इसके अलावा किरण गोसावी के बॉडीगार्ड रहे प्रभाकर सेल ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं. इस बीच अभिनेत्री और समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर वानखेड़े (Kranti Redkar Wankhede) ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखकर मदद की गुहार लगाई है.Also Read - Maharashtra News: गृहमंत्री दिलीप वाल्से पाटिल कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में आए लोगों से टेस्ट करवाने की अपील

क्रांति रेडकर वानखेड़े का कहना है, ‘हमें हर रोज लोगों के सामने अपमानित किया जा रहा है. छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में एक महिला की गरिमा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मजाक हो रहा है. आज अगर बालासाहेब ठाकरे होते तो ये सब उन्हें कतई मंजूर नहीं होता. ‘ Also Read - Top Entertainment News: Aryan Khan की कितनी रातें जेल में कटेंगी? Tejasswi Prakash हुईं जमकर ट्रोल

I have sought time from Maharashtra CM Uddhav Thackeray in order to meet him. I have not received a response so far, I am waiting for a reply: Kranti Redkar Wankhede, Mumbai NCB Zonal Director Sameer Wankhede's wife https://t.co/XsJY0Ipwoo

— ANI (@ANI) October 28, 2021