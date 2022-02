Sanjay Pandey New Mumbai Police Commissioner: संजय पांडे (Sanjay Pandey) को मुंबई पुलिस (Mumbai Police) का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है. महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकार ने मौजूदा पुलिस कमिश्नर हेमंत नगरले (Hemant Nagrale) का तबादला कर दिया है. संजय पांडे की गिनती काफी ईमानदारी और खुद्दार अधिकारियों में होती है.Also Read - शीना बोरा के जीवित होने का दावा करने वाली इंद्राणी मुखर्जी की अर्जी पर CBI ने जवाब दाखिल किया

