मुंबई: महाराष्ट्र केे वरिष्ठ आईपीएस (IPS)अधिकारी संजय पांडेय ( Sanjay Pandey) को शुक्रवार को महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक का (Maharashtra Director General of Police) अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि गृह विभाग ने शुक्रवार शाम को यह आदेश जारी किया. Also Read - COVID-19: देश की सड़कें फिर नजर आईं सूनी, कोरोना संक्रमण के 72 फीसदी से ज्‍यादा केस सिर्फ इन 5 राज्यों से हैं

संजय पांडेय 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वह महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा निगम के महानिदेशक (Director General of Maharashtra State Security Corporation) के तौर पर कार्य कर रहे हैं. Also Read - Maharashtra: नागपुर के हॉस्पिटल में लगी आग, चार लोगों की मौत; पीएम मोदी ने जताया दुख

Sanjay Pandey, Director General of Maharashtra State Security Corporation has been given additional charge as Maharashtra Director General of Police (Acting). Also Read - महाराष्ट्र में तीन सप्ताह का फुल लॉकडाउन लग सकता है, स्वास्थ्य मंत्री टोपे ने दिया बड़ा संकेत

(file photo) pic.twitter.com/sZTHUwXxS3

— ANI (@ANI) April 10, 2021