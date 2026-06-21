उद्धव सेना में उथल-पुथल के बीच संजय राउत का बड़ा दावा, बोले - 'हमारे संपर्क में हैं 2 सांसद'

Shiv Sena Crisis: शिवसेना (UBT) नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने रविवार (21 जून) को बड़ा दावा किया. उनका कहना है कि पार्टी से दूरी बनाने वाले कुछ सांसद अभी भी उनके संपर्क में हैं. राउत के मुताबिक, इन सांसदों को अपने क्षेत्रों में जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ा और इसी वजह से वे बातचीत का रास्ता तलाश रहे हैं. उन्होंने कहा कि इन नेताओं को लगता है कि उनसे गलती हुई है, तो बातचीत से बन सकती है. राउत ने यह भी कहा कि अभी 2 सांसदों से बातचीत चल रही है.
राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर भी पलटवार किया, जिसमें कहा गया था कि अब केवल एक ही शिवसेना है और उसकी अगुवाई एकनाथ शिंदे कर रहे हैं. इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा बयान शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे और महाराष्ट्र की भावना का अपमान है. राउत ने दोहराया कि असली शिवसेना वही है, जिसका नेतृत्व उद्धव ठाकरे कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जितना ज्यादा शिवसेना (UBT) का अपमान किया जाएगा, उतना ही महाराष्ट्र की जनता इसका जवाब देगी.
इससे पहले 17 जून को दिल्ली में हुई शिवसेना (UBT) संसदीय दल की बैठक में 6 सांसद शामिल नहीं हुए थे. इनमें संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊसाहेब वाकचौरे, नागेश पाटिल-अष्टीकर और ओमप्रकाश राजे निंबालकर शामिल रहे. इसके बाद अटकलें तेज हो गईं कि ये सांसद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की तरफ जा सकते हैं. पार्टी के पास कुल 9 लोकसभा सांसद हैं और दल-बदल कानून से बचने के लिए कम से कम दो-तिहाई यानी छह सांसदों का एक साथ होना जरूरी माना जा रहा है.
इस पूरे घटनाक्रम के बीच, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरिश महाजन ने भी संजय राउत पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अब इंतजार करना चाहिए कि ED और CBI राउत के यहां कब पहुंचती हैं. यह बयान उस टिप्पणी के बाद आया जिसमें राउत ने कहा था कि अगर कभी उनके हाथ में केंद्रीय जांच एजेंसियां आ जाएं, तो सबसे पहले महाजन पार्टी बदलेंगे. जवाब में राउत ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है. इस तरह बागी सांसदों और जांच एजेंसियों को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में टकराव देखने को मिल रहा है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें