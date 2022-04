शिवसेना ने अमरावती सांसद नवनीत राणा के अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन का आरोप लगाकर हनुमान चालीसा पर शुरू हुए विवाद को एक नया मोड़ दे दिया है. संजय राउत ने समाचार एजेंसी एएनआई से बताया कि नवनीत राणा का मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आया है. उन्होंने दावा कि राणा ने जेल में मारे गए यूसुफ लकड़ावाला से 80 लाख रुपए का कर्ज लिया था. लकड़ावाला को ED ने 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ़्तार किया था और उसके ‘डी’ गिरोह से संबंध थे.Also Read - जय हनुमान पर BJP-शिवसेना आमने सामने! राउत ने लगाया माहौल खराब करने का आरोप, BJP बोली- हिंदुओं को नीचा न दिखाएं

Maharashtra| Underworld connection of Amravati MP Navneet Rana has come up. She had taken a loan of Rs 80 lakhs from Yusuf Lakdawala, who died in jail. Lakdawala was arrested by ED in a money laundering case of Rs 200 crores & had links with 'D' gang: Shiv Sena leader Sanjay Raut pic.twitter.com/3UqjE3IksA

— ANI (@ANI) April 27, 2022