Maharashtra News: उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी मिली है. इसकी शिकायत संजय राउत ने पुलिस से की है. महाराष्ट्र पुलिस ने बताया संजय राउत को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से धमकी भरा मैसेज मिला है. पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसे वाला की तरह उनकी हत्या करने की बात कही गई है.संजय राउत ने शिकायत दर्ज़ कराई है. पुलिस ने बताया कि संजय राउत को धमकी देने के मामले में पुणे से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है. उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने बताया कि संजय राउत को धमकी भरे मैसेज के मामले में पुणे में हिरासत में लिए गए आरोपी ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल किया था. अभिनेता सलमान खान को धमकी भरे मैसेज के संबंध में भी उससे पूछताछ की जाएगी.आरोपी के बिश्नोई गैंग से संबंध की भी जांच होगी.

जान से मारने की धमकी के बारे में बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि यह मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है.इस सरकार के आने के बाद हमारी सुरक्षा घटाई गई लेकिन हमने इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोला है.मुख्यमंत्री का बेटा एक गुंडे के साथ मुझ पर हमला करने की साजिश करता है इसको लेकर मैं पत्र लिखता हूं तो कहा जाता है कि यह एक स्टंट है. अगर हम सच बोलने पर आ गए तो भूकंप आ जाएगा.