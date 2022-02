मुंबई: शिवसेना सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है. अब शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का नाम लेते हुए कहा कि आप केंद्रीय मंत्री हो सकते हैं, लेकिन ये महाराष्ट्र है. ये मत भूलना. हम आपके बाप हैं. आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका क्या मतलब होता है.Also Read - Ahmedabad blast का दोषी मोहम्‍मद सैफ सपा नेता का बेटा, अखिलेश इस पर क्‍यों चुप हैं? केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने पूछा

संजय राउत ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे धमकी दे रहे हैं कि हमारी कुंडली उनके पास है. मैं उनसे कहूँगा कि धमकियाँ देना बंद करें. आपकी कुंडली भी हमारे पास है. आप केंद्रीय मंत्री हो सकते हैं, लेकिन ये महाराष्ट्र है. ये न भूलें. हम आपके 'बाप' हैं. आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका क्या मतलब होता है.

Narayan Rane is threatening that he has our horoscope. Stop giving threats. We too have your horoscope. You might be Union Minister but this is Maharashtra. Don’t forget this. We are your ‘baap’, you very well know what that means: Shiv Sena leader Sanjay Raut in Mumbai pic.twitter.com/S7e7hjB2PB

