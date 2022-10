मुंबई: शिवसेना सांसद संजय राउत (Shiv Sena MP Sanjay Raut) की जमानत याचिका (bail) पर फ़िलहाल फैसला नहीं हो सका. राउत की न्यायिक हिरासत की अवधि (Judicial custody) भी 21 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है. मुंबई की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को कहा कि वह पात्रा चॉल केस (Patra Wala Chawl case) से जुड़े धनशोधन मामले (PMLA Case) में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तार किए गए शिवसेना सांसद संजय राउत की जमानत याचिका पर 21 अक्टूबर को सुनवाई जारी रखेगी. विशेष न्यायाधीश एम जी देशपांडे ने राउत की न्यायिक हिरासत की अवधि (Judicial custody) भी 21 अक्टूबर तक बढ़ा दी, जब उन्हें मंगलवार को हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया.Also Read - IRCTC Scam: तेजस्वी यादव को दिल्ली की कोर्ट ने दी राहत, साथ ही दी चेतावनी-सोच समझकर बयान दिया कीजिए

अदालत में राउत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता एकनाथ खडसे से मिले, जो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज धनशोधन मामले के सिलसिले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए वहां आए थे. दोनों नेताओं ने संक्षिप्त बात की और इस दौरान राउत को खडसे को यह कहते हुए सुना गया कि वह जल्द ही जेल से बाहर होंगे. राउत के खिलाफ ईडी की जांच पात्रा चॉल के पुनर्विकास में वित्तीय अनियमितताओं और उनकी पत्नी और सहयोगियों से जुड़े वित्तीय लेनदेन से संबंधित है. Also Read - अंधेरी पूर्व उपचुनाव: राज ठाकरे ने BJP उम्मीदवार नहीं खड़ा करने पर फडणवीस को कहा- शुक्रिया, संजय राउत बोले- हार देख पीछे हटे

Sanjay Raut has been arrested by the ED in the Patra Wala Chawl case. pic.twitter.com/0VhQR89pUN

