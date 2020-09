Drug Case Related to Sushant Singh Rajput death case: बॉलीवुड एक्‍टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सामने आए ड्रग कनेक्‍शन का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है. मामले में ड्रग कनेक्‍शन की जांच कर रही नार्कोटिक्‍स कंट्रोल ब्‍यूरो Narcotics Control Bureau (NCB) के नोटिस जारी करने बाद बॉलीवुड की कई एक्‍ट्रेस अब पूछताछ में शामिल होंगी. सारा अली खान आज गोवा एयरपोर्ट से मुंबई के लिए एयररूट से रवाना हो गई है. सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को 26 सितंबर को पेश एनसीबी के समक्ष पेश होंगी और जांच में सवालों का सामना करेंगी. Also Read - Bhiwandi Building Accident: हादसे में हल्ली गांव के एक ही परिवार के छह सदस्यों की मौत, पसरा मातम

एनसीबी फैशन आज डिजाइनर सिमोन खंबाटा से पूछताछ कर रही है. एनसीबी ने उन्‍हें जांच में शामिल होने के लिए आज बुलाया था. वह सुबह करीब 9:30 बजे दक्षिण मुम्बई के कोलाबा स्थित एनसीबी के गेस्ट हाउस पहुंची.

Panaji: Sara Ali Khan leaves for Mumbai from Goa Airport.

She has been summoned by Narcotics Control Bureau (NCB), Mumbai on September 26, in connection with a drug case related to Sushant Singh Rajput death case. pic.twitter.com/i1jT2BaS3B

— ANI (@ANI) September 24, 2020