School Reopening In Maharashtra: कोरोना संकट के बीच बंद पड़े स्कूल धीरे-धीरे खुलने शुरू हो गए हैं. कुछ राज्यों में नए साल से स्कूल दोबारा खोले जा रहे हैं. इसी कड़ी में महाराष्ट्र के पुणे में 4 जनवरी से 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खोलने का फैसला किया गया है. न्यूज एजेंसी ANI ने पुणे नगर निगम के हवाले से बताया, 'पुणे नगर निगम के तहत आने वाले सभी स्कूलों में 4 जनवरी से 9वीं से 12वीं कक्षा की पढ़ाई होगी. इस दौरान कोविड-19 के सभी SOP का पालन करना होगा.

Schools for students of 9th to 12th standard to reopen from 4 January in the jurisdiction of Pune Municipal Corporation. All schools will have to follow the COVID19 SOPs: Pune Municipal Corporation, Maharashtra

