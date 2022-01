Schools Reopen In Pune: महाराष्ट्र में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या शुक्रवार को 100 से ज्यादा दर्ज की गई है और सबसे ज्यादा मौतें पुणे सर्कल में हुई हैं. लेकिन इस बीच पुणे में फिर से स्कूल-कॉलेजों को खोलने का भी ऐलान किया गया है. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा है कि 1 फरवरी से पुणे जिले में स्कूल और कॉलेज फिर से खुलेंगे. उन्होंने बताया कि पुणे में कक्षा 1 से 8 के लिए, स्कूल का समय नियमित समय से आधा होगा, लेकिन कक्षा 9 से 10 के लिए, स्कूल नियमित कार्यक्रम के अनुसार चलेगा. इसके साथ ही सभी कॉलेज भी नियमित समय के अनुसार चलेंगे. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने ये भी कहा कि छात्रों को स्कूल में आने के लिए अभिभावकों की सहमति लेनी होगी. कक्षा 1 से 8 के लिए स्कूलों को खोलने का निर्णयअगली बैठक में लिया जाएगा.Also Read - Maharashtra CoronaVirus: महाराष्ट्र में कोरोना ने बढ़ाई चिंता, एक दिन में 103 लोगों की मौत, पुणे में सबसे ज्यादा

महाराष्ट्र में 24 जनवरी से खुल गए हैं स्कूल

महाराष्ट्र के कई शहरों में स्कूल 24 जनवरी से खुल गए हैं. इस संबंध में महाराष्ट्र स्कूली शिक्षा विभाग ने राज्य सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा था. इस प्रस्ताव पर गुरुवार, 20 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई बैठक में चर्चा हुई, जिसमें 24 जनवरी 2022 से महाराष्ट्र में स्कूल्स खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई.

महाराष्ट्र की स्कूली शिक्षा मंत्री प्रोफेसर वर्षा गायकवाड़ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल @VarshaEGaikwad पर ट्वीट करके स्कूल्स खोले जाने के संबंध में सूचना दी है.

Schools in areas where coronavirus cases are fewer can restart physical classes for Std 1st-12th and also start pre-primary classes from January 24 onwards. We are committed to safe resumption of schools in the state. #BackToSchool @MahaDGIPR pic.twitter.com/MesX5SNl5L

— Prof. Varsha Eknath Gaikwad (@VarshaEGaikwad) January 20, 2022