Supreme Court, Narayan Rane, Bungalow, Bombay High Court, Mumbai, Maharashra: सुप्रीम कोर्ट से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की याचिका खारिज कर दी, जिसमें ‘आदिश बंगले’ में कथित अनधिकृत संरचनाओं को ध्वस्त करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी.Also Read - Bombay High Court ने दी ‘उद्धव ठाकरे’ को दशहरा रैली की इजाज़त, शिंदे गुट को लगा जबरदस्त झटका | Watch Video

केंद्रीय मंत्री राणे ने सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने के लिए याचिका लगाई थी, जिसमें मुंबई में उनके ‘आदिश बंगले’ में अनधिकृत संरचनाओं को ध्वस्त करने का फैसला बीते 20 सितंबर को बरकरार रखा गया था. उन्हें पहले के आदेशों को लागू कानूनों के अनुपालन में लाने के लिए 3 महीने का समय दिया था, जिसमें विफल रहने पर हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने का निर्देश दिया गया. Also Read - Noida Land Case : 32 साल पुराने विवाद में नोएडा को 844 भूखंड मालिकों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया फ्लैट देने का निर्देश

SC dismisses Union Min Narayan Rane’s plea, seeking a stay on the Bombay HC order of demolition of alleged unauthorised structures in ‘Aadish Bungalow’; granted him 3-month time to bring it in compliance with applicable laws, failing which HC judgement directed to be implemented. pic.twitter.com/Ysrd5h7nuL

