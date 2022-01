RSS, Nagpur, Jaish-e-Mohammed, terrorists, News: पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के कुछ आतंक‍वादियों ने महाराष्‍ट्र के नागपुर शहर में स्थित राष्‍ट्रीय स्‍वयं सेवक (RSS) के मुख्‍यालय समेत कुछ स्‍थानों की की रेकी करने की है. इसकी जानकारी मिलने के बाद नागपुर पुलिस ने शहर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) मुख्यालय और हेडगेवार भवन में सुरक्षा बढ़ा दी है. नागपुर पुलिस कमिश्‍नर (Nagpur Police Commissioner) अमितेश कुमार ने कहा, जानकारी मिली थी कि जैश-ए-मोहम्मद (Jaish-e-Mohammed) के कुछ आतंकियों (JeM terrorists)ने नागपुर में कुछ ठिकानों की रेकी की है, जिसके बाद हमने कार्रवाई की और UAPA के तहत एक मामला दर्ज़ किया है, जिसकी जांच क्राइम ब्रांच कर रही है. हमने सभी स्थानों की सुरक्षा बढ़ा दी है.Also Read - जम्मू-कश्मीर के बडगाम में रात भर चली मुठभेड़ में तीन आतंकवादी हुए ढेर, सभी का संबंध जैश-ए-मोहम्मद से

Maharashtra | Yesterday, we received info that a few Jaish-e-Mohammed terrorists conducted a recce of some places in Nagpur. We have registered an offence under the Unlawful Activities (Prevention) Act, it is being investigated by the Crime Branch: Nagpur Police Commissioner pic.twitter.com/s1idwLxMJS

— ANI (@ANI) January 7, 2022