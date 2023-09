'समय सीमा के भीतर फैसला लें', शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता को लेकर पर SC ने महाराष्ट्र के स्पीकर को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) को फटकार लगाते हुए कहा कि वह अगले हफ्ते तक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) के सहयोगी विधायकों की अयोग्यता से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करें. साथ ही इस दौरान वह मामले के निपटारे की समय सीमा भी तय करें. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) ने शिवसेना (Shiv Sena) विधायकों की अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी पर कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा का सम्मान करना चाहिए. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) महाराष्ट्र राजनीतिक विवाद पर फैसला सुनाते समय अपने द्वारा जारी निर्देशों का सम्मान किए जाने की उम्मीद भी करता है.

Supreme Court asks Speaker of Maharashtra Legislative Assembly to list before him for hearing the disqualification petitions against 56 MLAs including Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde within a week and set down a time schedule to decide disqualification pleas.

— ANI (@ANI) September 18, 2023