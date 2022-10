Maharashtra News: महाराष्ट्र के नासिक में ट्रक से टक्कर के बाद एक बस में भीषण आग लग गई. आग में झुलसने से कई यात्रियों की मौत हो गई. सीएम एकनाथ शिंदे ने 12 यात्रियों के मरने की पुष्टि की है. जबकि 38 लोग घायल हुए हैं. बस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व पीएम मोदी और सीएम एकनाथ शिंदे ने शोक जताया है. सीएम एकनाथ शिंदे ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है. वहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है. महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि नासिक में हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है. 11 लोगों की मौत हो गई जबकि कई घायल हो गए. हमारी प्राथमिकता घायलों को इलाज मुहैया कराना है. अस्पताल में उनके इलाज का खर्च सरकार उठाएगी. मृतकों के परिजनों को पांच लाख रुपये दिए जाएंगे. जबकि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 2 लाख रुपए देने का निर्णय सरकार ने लिया है. एकनाथ शिंदे हादसे के शिकार लोगों से अस्पताल में जाकर मुलाकात भी की.Also Read - भावुक पूर्व सीएम बोले,उद्धव कुछ भी नहीं, यह उद्धव बालासाहेब ठाकरे होना ही मुझे महत्वपूर्ण बनाता है

बताया जा रहा है कि यह बस चिंतामणि ट्रेवल्स की थी. बस यवतमाली से मुंबई जा रही थी. हादसा आज सुबह करीब साढ़े पांच बजे हुआ. आरोप है कि एंबुलेंस समय पर नहीं पहुंचने के कारण शवों को सिटी बस में रखना पड़ा. जो बस हादसे का शिकार हुई उसका नंबर mh 29, aw3100 है. मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है. पुलिस का कहना है कि हादसे के शिकार लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया. कई घायलों का इलाज जारी है. Also Read - उद्धव ठाकरे गुट ने 'त्रिशूल', 'मशाल' और 'उगता हुआ सूरज' चिन्ह ECI को दिए, पार्टी के तीन नए नाम भी सुझाए

Mumbai: The incident in Nashik is unfortunate, 11 people died while many were injured. Our priority is to provide treatment to the injured. Govt will bear their treatment expenses in hospital. Rs 5 lakh given to the next of kin of the deceased: Maharashtra CM Eknath Shinde https://t.co/F6SLcz91dG pic.twitter.com/d0OcmrPcY2

— ANI (@ANI) October 8, 2022