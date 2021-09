महाराष्‍ट्र (Maharashtra) की राजधानी मुंबई में एक बीजेपी की महिला कार्यकर्ता के यौनशोषण (sexual harassment of a BJP worker) का मामला सामने आया है. यह वाकया मुंबई के बोरिवली इलाके में (Mumbai’s in Borivali) में बीते 15 अगस्‍त को हुआ था. इस मामले को लेकर मुंबई की शिवसेना नेता किशोरी पेडनेकर ने बीजेपी के नेताओं पर सवाल उठाते हुए कहा है- अब भाजपा नेता कहां हैं? इस मामले में करीब 32 द‍िन यानि एक माह से अधिक समय बाद एफआईआर दर्ज कराई गई है.Also Read - Defamation Case: कंगना रनौत मुंबई की कोर्ट में पेश हुईं, जावेद अख्तर ने दायर किया था मामला

बीजेपी महिला कार्यकर्ता का यौनशोषण का आरोपी भी बीजेपी का कार्यकर्ता है. यौनशोषण की यह घटना बीते 15 अगस्‍त को मुंबई के बोरिवली इलाके में एक बीजेपी के नेता के कार्यालय में हुई थी. बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की शिकायत के आधार पर बोरिवली के एक पुलिस स्‍टेशन में मुंबई पुलिस ने कल यानि 22 सितंबर को एक एफआईआर दर्ज की है.

I’ll meet the victim & meet police officers over this matter. Where are BJP leaders now? The victim sought help from MLAs & MPs of BJP but to no avail: Mumbai Mayor & Shiv Sena leader Kishori Pednekar on sexual harassment of a BJP worker allegedly by another worker in Borivali pic.twitter.com/oFHY82TDH5

— ANI (@ANI) September 23, 2021