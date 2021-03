Sharad Pawar, Sharad Pawar health updates, NCP, Mumbai, Maharashtra, News: मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती मंगलवार रात को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) का सफल ऑपरेशन किया गया है. ब्रीच कैंडी अस्पताल में डॉक्‍टरों ने ऑपरेशन कर उनकी पित्ताशय (Gallbladder) में हुई पथरी (Stone) को निकाल दिया है. Also Read - Ajaz Khan को NCB ने ड्रग केस में 8 घंटे की पूछताछ के बाद किया अरेस्‍ट

डॉक्टर अमित मायादेव ने मंगलवार को ऑपरेशन करने के बाद बताया, कुछ परीक्षण चलाने के बाद आज हमने उनकी (शरद पवार) पर सर्जरी करने का फैसला किया, क्योंकि कुछ जटिलताएं थीं. हम बाद में उसके पित्ताशय की थैली हटाने का निर्णय लेंगे. वर्तमान में वह निगरानी में है.

After running some tests, we decided to perform the surgery on him (Sharad Pawar) today as there were some complications. We will be deciding on the removal of his Gallbladder later. Currently, he is under observation: Amit Maydeo, Doctor (30.03)

