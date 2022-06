महराष्ट्र में जारी सियासी संकट (Maharashtra Political Crisis) के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मोर्चा संभाला और कहा कि सरकार बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे. गुरुवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए NCP प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) ने कहा कि बहुमत का फैसला विधानसभा में होगा. उन्होंने कहा कि उद्धव सरकार ने काफी अच्छा काम किया है और ये वक्त किसी की गलती निकालने का नहीं है. विधायक मुंबई आएंगे तो तस्वीर साफ होगी. उन्होंने कहा कि बागी विधायकों को इसकी कीमत चुकानी पडे़गी.Also Read - Maharashtra Political Crisis LIVE Updates: NCP प्रमुख शरद पवार बोले- विधानसभा में होगा बहुमत का फैसला

Everyone knows how the rebel Shiv Sena MLAs were taken to Gujarat & then Assam. We don't have to take the names of all those assisting them…Assam Government is helping them. I don't need to take any names further: NCP chief Sharad Pawar

— ANI (@ANI) June 23, 2022