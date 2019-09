नई दिल्ली: महाराष्ट्र सहकारी बैंक में 25 हजार करोड़ के घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार, उनके भतीजे और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार व अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है. इस पर एनसीपी चीफ पवार ने कहा, ‘मुझे कोई समस्या नहीं है, अगर मुझे जेल जाना पड़ता है. इससे मुझे खुशी होगी, क्योंकि मेरा पहले कभी जेल जाने का अनुभव नहीं रहा है. अगर कोई मुझे जेल भिजवाने की तैयारी कर रहा है तो मैं इसका स्वागत करता हूं.’ यह मामला ऐसा समय दर्ज किया गया है जब महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं.

हालांकि, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि उन्हें प्रवर्तन निदेशालय के कदम से कोई “हैरानी” नहीं हुई. पवार ने तंज भरे लहजे में केंद्रीय एजेंसी को उस बैंक से संबंधित मामले में नाम घसीटने के लिये “धन्यवाद” दिया, जिसके वह “ना तो सदस्य हैं और न ही किसी भी तरह से इसके निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हैं.” सत्तारूढ़ भाजपा की महाराष्ट्र इकाई ने हालांकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि उसने नियमों और प्रक्रिया के अनुसार कदम उठाए हैं.

पवार ने पत्रकारों से कहा, “अगर उन्होंने मेरे खिलाफ भी मामला दर्ज किया है, तो मैं इसका स्वागत करता हूं. मुझे तब आश्चर्य होता जब राज्य के विभिन्न जिलों में अपनी यात्राओं के दौरान मुझे मिली प्रतिक्रिया के बाद भी मेरे खिलाफ ऐसी कार्रवाई न की जाती.” इस बीच आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता और सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने मंगलवार को इस मामले में एनसीपी नेता अजित पवार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए दावा किया कि यह “किसानों के चीनी सहकारी आंदोलन का व्यापक विनाश” था.

