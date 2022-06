Sharad Pawar, Devendra Fadnavis,Maharashtra: महाराष्ट्र में राज्यसभा की छह सीट के आए नतीजों को लेकर दिग्गज मराठा नेता और सियासत की दुनिया के माहिर खिलाड़ी शरद पवार बीजेपी की तीन सीटों पर जीत से आश्चर्यचकित नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को चमत्कार करने वाला करार दिया है. एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को कहा कि वह नतीजों को देखकर जरा भी आश्चर्यचकित नहीं हैं और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ‘विभिन्न उपायों से’ निर्दलीय विधायकों को प्रतिद्वंद्वी खेमे से दूर रखने का चमत्कार करने में सफल रहे.Also Read - बीजेपी से दुश्मनी थी और है, मरने के बाद मेरी कब्र की भी दुश्मनी रहेगी: सपा नेता आज़म खान

वही, बीजेपी की तीन सीटों पर जीत को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने सियासी दांव में एकजुट तीन विरोधी दलों को राज्यसभा चुनाव में मात देने वाले सियासी ‘धोबी पछाड़’ का श्रेय खुद को न देकर विजयी रहे एक उम्मीदवार को दिया है. Also Read - कमरे में फंदे से लटका मिला कांग्रेस नेता के बेटे का शव, घरवाले बोले- मोबाइल की लत ने ली जान

दरअसल, महाराष्ट्र में शुक्रवार को हुए राज्यसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, राज्य के पूर्व मंत्री अनिल बोंडे और पूर्व सांसद धनंजय महादिक ने जीत दर्ज की. वहीं, शिवसेना के संजय राउत, एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल और कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी भी राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल करने में कामयाब रहे. हालांकि, शिवसेना के दूसरे उम्मीदवार संजय पवार को बीजेपी के धनंजय महादिक के हाथों हार का सामना करना पड़ा. Also Read - देश के कई हिस्सों में हिंसा: सुप्रिया सुले ने कहा- केंद्र सरकार पूरी तरह विफल, उग्र राष्ट्रवाद छोड़े

Sharad Pawar ‘not suprised’ with RS polls results, reveals reason behind BJP winning 3 out of 6 seats in Maharashtra

राज्यसभा चुनाव पर महाराष्ट्र के पूर्व CM व बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा, बहुत खुशी है कि हमारे सभी 3 उम्मीदवार पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय महादिक राज्यसभा के लिए चुने गए हैं. अंतिम क्षणों में “धनंजय महादिक ने ऐसा “धोबी पछड़ लगाया” कि उन्हें शिवसेना के संजय राउत से अधिक वोट मिले. फडणवीस ने कहा, हमारी टीम के नियोजन के तहत हमें यह जीत मिली है. सरकार कोई काम करती हुई नहीं दिखती. राज्यसभा के चुनाव में जिस प्रकार से हमें वोट मिले हैं,जिस प्रकार से विधायकों ने हमें चुना है मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं.

#RajyaSabhaElection | Out of 6 seats in Maharashtra, BJP won 3 seats – all 3 of its candidates, Piyush Goyal, Anil Bonde and Dhananjay Mahadik won. From MVA- Shiv Sena’s Sanjay Raut, Congress’ Imran Pratapgarhi and NCP’s Praful Patel won the remaining 3.

— ANI (@ANI) June 11, 2022