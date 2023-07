BJP पर जमकर बरसे शरद पवार, कहा- NCP 'भ्रष्ट' तो सरकार में क्यों किया शामिल? बोले- पार्टी सिंबल किसी को छीनने नहीं देंगे

Maharashtra News: महाराष्ट्र की राजनीति में बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों खेमों में शक्ति प्रदर्शन का दिन रहा. NCP में टूट के बाद दो गुट में बंटी पार्टी ने अपनी-अपनी ताकतें दिखाने के लिए अलग-अलग बैठक की. बैठक के बाद शरद पवार (Sharad Pawar) ने भारतीय जनता पार्टी पर (BJP) जमकर निशाना साधा. इस दौरान शरद पवार ने कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं, किसी को भी NCP का चिह्न नहीं छीनने देंगे. उन्होंने कहा कि NCP ने पिछले 24 साल में महाराष्ट्र में मजबूत नेतृत्व तैयार किया है.

NCP प्रमुख ने कहा, आज पूरा देश हम पर नजर रख रहा है…NCP के लिए यह बैठक ऐतिहासिक है. हमें अपने रास्ते में आने वाली दिक्कतों के बावजूद आगे बढ़ते रहना है. हमें सत्ता की भूख नहीं है, हम लोगों के लिए काम करते रहेंगे. उन्होंने कहा कि अगर अजित पवार को कोई समस्या थी तो उन्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी. अगर उसके मन में कुछ था तो वह मुझसे संपर्क कर सकता था.